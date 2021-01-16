Ольга Зарубина обвинила сводную сестру в смерти матери

Мать стала являться певице во сне и упрекать Ольгу в том, что её "бросили после смерти".

У Людмилы Брониславовны от двух браков родились две дочери — Ольга и Татьяна. Семья переехала жить в Америку. Ольга вскоре приехала назад на родину, а мать оставила с младшей сестрой в США.

Потом и она приехала в Россию, где и умерла.

Ольга объяснила, что у матери были проблемы с сердцем, однако в России ей помочь не могли.

"Я знала, что у мамы стоит машинка в сердце, но при этом даже не подозревала, что батарейки к ней нужно менять каждые полгода. Когда подошел срок замены, наши врачи лишь разводили руками: они не знали, как это сделать, потому что с такими приборами они не сталкивались. А родственники молчали. В моем понимании это выглядит как убийство, только без ножа или пистолета! Это все равно что человеку срочно нужны таблетки от сердца, а ему их просто не дали!" — рассказывает Зарубина.

Мама перед смертью просила, чтобы была исполнена ее последняя воля — похоронить ее прах рядом с могилой мужа в США. Прах женщины увез родственник мужа сестры.

Где и как похоронена мать, Зарубиной так и не сообщили.