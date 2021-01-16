Скончался актёр, сыгравший Сиси Кэпвела в "Санта-Барбаре"

Американский актёр Питер Марк Ричман ушёл из жизни в 93-летнем возрасте.

Звезда одной из самых популярных мыльных опер на постсоветском пространстве прожил насыщенную жизнь, полную творческих свершений.

Издание The Wollywood Reporter сообщает, что Ричман скончался от естественных причин, связанных с возрастом.

Тело актёра была найдено 15 января 2021 года в его собственном коттедже в Вудленд-Хиллз.

Актёр известен по ролям в фильмах "Чёрная орхидея", "Голый пистолет-2", "Запах страха". В памяти русскоязычного населения он останется главой большого семейства Кэпвелов из сериала "Санта-Барбара"