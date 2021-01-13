Тимати превратил своё имя в бренд

Шоумен подал заявку в Роспатент с целью зарегистрировать своё имя в качестве товарного знака.

Тимати в очередной раз взаимодействует с Роспатентом, желая превратить свой сценический псевдоним в торговый бренд.

Он уже оформил товарный знак в русском написании "Тимати" и в английском "Timati".

Новая заявка от Тимура Юнусова позволит ему выпускать одежду и обувь собственного производства, открывать прачечные и химчистки, заниматься искоренением вредителей и сорняков, оказывать услуги по ремонту техники. Он также будет вправе открыть ветеринарную клинику, кабинет психолога и даже клинику по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Список видов коммерческой деятельности, которая может осуществляться под брендом "Timati", весьма обширна, поэтому поклонники рэпера ждут от него интересных бизнес-проектов.