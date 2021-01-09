Михаил Ширвиндт пожаловался на цензуру на ТВ

62-летний телеведущий с 30-летним стажем работы на ТВ признался, что не хочет больше работать на телевидении.

Михаил Ширвиндт ведёт канал о путешествиях на YouTube под названием "Съедобное несъедобное".

Корреспонденты журнала Starhit напомнили ведущему его высказывание в одном из предыдущих интервью, в котором Ширвиндт-младший отмечал, что над всеми передачами российского ТВ висит меч идеологической помойки.

Журналисты поинтересовались у шоумена, хотел бы он вернуться работать на ТВ, если вдруг в России прекратят работать интернет-площадки. У него также спросили, сможет ли он уворачиваться от того самого неумолимого меча идеологии.