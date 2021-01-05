Филипп Киркоров похвастался королевским особняком в Майами

Король российской эстрады в разделе сторис в Instagram показал шикарный особняк с умопомрачительным интерьером.

Филипп Киркоров решил отметить новогодние каникулы с детьми в США. В Америке у Филиппа Бедросовича есть дорогостоящая недвижимость.

"Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом!" — торжественно провозгласил певец на видео.

Киркоров показал лестницу с коваными перилами, спальню Аллы-Виктории и Мартина. Стены особняка украшают семейные портреты.

Новый год Филипп отпраздновал в России в компании друзей. Подписчики Киркорова могли следить за новогодним торжеством исполнителя. Вместе с ним за одним столом встретили 2021 год Тимати, Егор Крид, Джиган.

Интернет-пользователи отмечают стремление певца окружить себя молодыми прогрессивными звёздами.