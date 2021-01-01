"На свет появилась чудесная девочка": Валерия впервые стала бабушкой

Внучку певице подарила супруга сына Лиана Волкова.

О прибавлении в семье Валерия написала в своём Instagram-аккаунте.

"Доброе утро! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной", — излила на подписчиков искренние эмоции Валерия.

22-летний сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей избраннице в августе 2020 года. Поклонники исполнительницы сразу обратили внимание на то, что невеста находится в интересном положении.

Несмотря на молодой возраст, Арсений уже успешный бизнесмен и способен обеспечить свою молодую семью.