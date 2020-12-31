Впервые актриса подробно рассказала о крахе своего супружества.

Поклонники Агаты Муцениеце до конца не уяснили, что именно стало причиной расставания звёздной пары.

До публики доходила информация о рукоприкладстве Прилучного. Также множились слухи о его изменах. Сама же Агата подробно не распространялась о причинах развода с отцом двоих своих детей.

"Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: "Нет-нет, я не пойду туда-то". Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным.

Если бы человек пришел и сказал: "Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много", мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: "Мы верны друг другу", а на самом деле гуляют налево", — рассказала актриса порталу "СтарХит”.