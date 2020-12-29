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Виторган рассказал, как поддерживал свою вторую жену перед её смертью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эммануил Виторган в 2000 году лишился второй жены Аллы Балтер. Последние дни своей жизни она провела в больнице, актёр был рядом с ней.

После смерти супруги артист впал в тяжёлую депрессию.

"Аллочка была в больнице, я был дома и мне позвонили поздно ночью, я ринулся туда. Я пришел к ней в палату и понимал, что она сейчас уйдет. Я стал ее убалтывать, чтобы она не делала этого. Аллочка не ушла в эту ночь… Я старался максимально держаться, а потом уходил в уборную и бился головой об стену, когда видел, как она страдала. А при ней старался этого не делать. Аллочка не должна была кричать от боли, не должна была плакать. Она вела потрясающую жизнь, она была достойна улыбок", — признался Виторган.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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