Моргенштерн подвёл итоги 2020 года в новом треке

2020 год однозначно стал прорывным в карьере уфимского видеоблогера и рэпера Моргенштерна. Музыкант перечислил свои достижения.

За несколько дней до Нового года Алишер Валеев (Моргенштерн) выпустил трек, который можно назвать итоговым. Действительно, если вспомнить, что ещё немногим более года назад он жил в Уфе и только смог позволить купить себе первый "Мерседес", исполнителю есть чем похвастаться.

"Я лью Cristal или Chandon Moët,

Мечтал — теперь моё,

Трачу на это, трачу на то, трачу на это, трачу на то", — рассказывает о своей новой жизни Алишер.

В 2020 году 22-летний Моргенштерн стал долларовым миллионером. Он заработал три миллиона долларов, переехал в Москву, приобрёл несколько автомобилей премиум-класса. В одном из интервью артист без ложной скромности заявил, что за то количество ювелирных изделий и брендовой одежды, которое у него есть, можно купить несколько квартир в регионах России. Также он стал владельцем ресторана в Москве, инвестировав миллион долларов в этот бизнес.

Другие источники дохода популярного рэпера — личная страница в Instagram, рекламные интеграции в клипах и прочие коммерческие проекты.

Кроме того, Моргенштерн вошёл в список Forbes "40 самых успешных звёзд России до 40", стал Музыкантом года по версии журнала GQ, а также Женщиной года по версии Topical Style Awards.