Ещё летом между Ольгой Бузовой и Анастасией Ивлеевой пробежала чёрная кошка.
Певице "донесли", что блогер нелестно высказывается о ней в своих эфирах и это оказалась правда. Однако Бузова не смогла своими глазами этого увидеть, поскольку оказалась заблокирована во всех соцсетях Ивлеевой.
Однако сейчас певица считает, что Ивлеева - это её фанатка.
"Ивлеева — моя поклонница. Она и танцует под мои песни, мне ведь подписчики присылают. Но она меня заблокировла везде, я не могу этого посмотреть", - пояснила артистка.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.