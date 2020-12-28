Бузова назвала Ивлееву своей фанаткой

Ещё летом между Ольгой Бузовой и Анастасией Ивлеевой пробежала чёрная кошка.

Певице "донесли", что блогер нелестно высказывается о ней в своих эфирах и это оказалась правда. Однако Бузова не смогла своими глазами этого увидеть, поскольку оказалась заблокирована во всех соцсетях Ивлеевой.

Однако сейчас певица считает, что Ивлеева - это её фанатка.