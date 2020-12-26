Актриса выразила свое отношение к публикациям в прессе ёмко и лаконично.
СМИ сначала приписали Павлу Прилучному любовные отношения с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян.
Потом приятели актёра рассказали о том, как Прилучный проводил время в караоке-баре с роскошной блондинкой.
Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в сторис Instagram снимок, на котором показывает неприличный жест.
"СМИ, я люблю тебя", — подписала Карпович своё хулиганское фото.
Интернет-пользователи расшифровали это послание, как нежелание актрисы верить в россказни охотников за сенсациями.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.