Недавно модель Алёна Кравец рассказала, что в светской тусовке якобы только и говорят о предстоящей свадьбе Филиппа Киркорова.
По её словам, певец планирует соединить себя узами брака с матерью своих детей. Однако сам Киркоров назвал это "очередной глупостью".
"Я понятия не имею, кто такая Кравец и о чем вообще идет речь. Глупость какая-то очередная", — отметил артист.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.