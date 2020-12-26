Киркоров оценил слухи о своей свадьбе

Недавно модель Алёна Кравец рассказала, что в светской тусовке якобы только и говорят о предстоящей свадьбе Филиппа Киркорова.

По её словам, певец планирует соединить себя узами брака с матерью своих детей. Однако сам Киркоров назвал это "очередной глупостью".