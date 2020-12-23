Ведущий программы "Судьба человека" показал себя с неожиданной стороны.
Борис Корчевников показал кадры 1998 года. На видео юный Борис проводит поединок с соперником по самбо.
Тележурналист в детстве занимался спортивными единоборствами. Борис показывал неплохие результаты. Видео, которым он поделился с подписчиками, является предметом его гордости, так как он тогда одержал уверенную победу в поединке.
"Чемпионат МГУ по самбо. 98-й год. После него дали разряд", — подписал видео Корчевников.
Фолловеры похвалили ведущего за технический бой и волю к победе.
"Практически любой вид спорта помогает вырабатывать выносливость, терпение, стремление к достижению цели и многие другие качества характера. В дальнейшем, даже если человек не становится чемпионом или мастером спорта, эти приобретенные или усиленные качества несомненно помогут и в жизни", — прокомментировали кадры интернет-пользователи.
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