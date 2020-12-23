В Сети осуждают драку Бориса Корчевникова

Ведущий программы "Судьба человека" показал себя с неожиданной стороны.

Борис Корчевников показал кадры 1998 года. На видео юный Борис проводит поединок с соперником по самбо.

Тележурналист в детстве занимался спортивными единоборствами. Борис показывал неплохие результаты. Видео, которым он поделился с подписчиками, является предметом его гордости, так как он тогда одержал уверенную победу в поединке.

"Чемпионат МГУ по самбо. 98-й год. После него дали разряд", — подписал видео Корчевников.

Фолловеры похвалили ведущего за технический бой и волю к победе.