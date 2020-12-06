Филипп Киркоров поскандалил с организаторами концерта "Песня года"

Филипп Киркоров в очередной раз попал в неприятную ситуацию. Певец не смог сдержать эмоций, когда ему сделал замечание организатор концерта "Песня года-2020".

Артист должен был приехать пораньше, чтобы отрепетировать получение награды за песню "Ролекс", однако он опоздал. Организатор шоу Александр Ревзин публично сделал ему замечание и это вывело Киркорова из себя.

По словам очевидцев, конфликт мог перерасти в драку, если бы их не разняли.