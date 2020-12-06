Каждая звезда, которая осмеливается выступить с концертом в период пандемии, претерпевает травлю.
Уже получили свою порцию осуждения рэпер Баста и рок-музыкант Валерий Кипелов. Решила рискнуть также певица Zivert.
Она арендовала концертный зал Гранд Холл Сибирь. Организаторы выступления попытались соблюсти все требования Роспотребнадзора.
Билеты на концерт продавались, как и положено, только на 50%, зрителей рассадили в шахматном порядке и следили за тем, чтобы публика находилась в масках.
При этом на концерте всё-равно нашлись "засланные казачки", которые утверждают, что Zivert не удалось дисциплинировать публику в полной мере.
Тут же раздались голоса о том, что Басте нельзя, а Zivert можно.
Наказанию рублём подвергаются не звёзды, а администрация концертных площадок, на которых не смогли соблюсти многочисленные требования безопасности в усдовиях эпидемия коронавируса.
Хейтеры считают, что если наказали организаторов концерта Басты, то и Zivert тоже надо проучить.
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