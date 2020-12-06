Боярского, предложившего не призывать в армию артистов, осудили коллеги

Главный мушкетёр страны недавно высказал мысль, которая вызвала споры в Сети.

Михаил Боярский, который олицетворяет образ мужества и бесстрашия в советском кино, неожиданно заявил, что артистов нужно избавить от службы в армии. Свою позицию Михаил Сергеевич аргументировал тем, что армейская служба может помешать артистам строить карьеру.

С этим высказыванием не согласились режиссёр Владимир Бортко и актёр Николай Добрынин.

Добрынин вспомнил свой творческий путь и отметил, что ему служба в армии нисколько не помешала в актёрском деле. Он назвал армейский призыв мужским долгом и важной частью жизни каждого россиянина.

Схожей точки зрения придерживается режиссёр Владимир Бортко. Он отметил, что на "белый билет" могут претендовать только скрипачи, которым необходимо беречь руки для игры на утончённом инструменте.

Владимир Винокур тоже не поддержал Боярского в его призыве избавить от армейской повинности студентов творческих вузов.

Владимир Натанович объяснил, что в армии есть военные ансамбли, в которых могут применить свои способности артисты и музыканты.

Собственно, так произошло и с самим Боярским. Он коротал службу, отстукивая ритмы на барабане.