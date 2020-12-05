Валерий Кипелов спровоцировал новый концертный скандал

Исполнитель хита "Я свободен" вслед за Бастой решил прощупать концертную почву в условиях эпидемии коронавируса.

Самые смелые звёзды отечественного шоу-бизнеса, опираясь на то, что в стране не принят полный запрет на проведение массовых мероприятий, один за другим делают "вылазки" на сцену.

На этот раз лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов дерзнул выступить перед многотысячной аудиторией.

Как показывает практика, у звёзд не получается дисциплинировать публику, которая при встрече с кумирами забывает обо всех мерах безопасности.

Музыкант заявил в начале своего выступления о том, что никто не пострадает, а Роспотребнадзор останется доволен.

Вышло не так, как предсказывал вокалист. Как и в случае с Василием Вакуленко (Баста), за несоблюдение противоэпидемиологических мер наказали не самого музыканта, а администрацию места проведения.

"Ледовый дворец" в Санкт-Петербурге оштрафовали на полмиллиона рублей, а московский клуб Adrenaline Stadium, в котором выступал Кипелов, опечатали. Владельцу заведения тоже грозит штраф в 500 тысяч рублей.