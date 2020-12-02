Беременная подруга блогера умерла, когда он снимал стрим

Ссора скандального блогера с девушкой закончилась трагически.

Блогер Стас Решетников отправил свою подругу Валентину на балкон после ссоры. Позже он решил проверить, как Валентина себя чувствует. Оказалось, что девушка умерла.

Блогер, продолжая снимать прямую трансляцию, пытался привести возлюбленную в чувства, однако ему это не удалось. Он вызвал скорую помощь.

Вслед за медиками в квартиру Решетникова прибыли сотрудники полиции. Только после этого он прекратил снимать на видео.

"Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда", — написал блогер в своём микроблоге.

Хейтеры не поверили парню, предполагая, что он разыграл всю эту историю для повышения популярности в Сети. Официального сообщения о смерти девушки пока не было.