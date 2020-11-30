Татьяна Васильева пожалела о конфликте с бывшей женой сына

Ещё недавно Татьяна Васильева сильно конфликтовала с бывшей женой своего сына и отсудила у неё квартиру на Патриарших прудах.

Однако об этом артистка очень скоро пожалела. Из-за разбирательств она долгое время не общалась с внуками. В итоге актриса пошла на примирение и купила внукам две квартиры, чтобы общаться с ними без ограничений.