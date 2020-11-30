Ещё недавно Татьяна Васильева сильно конфликтовала с бывшей женой своего сына и отсудила у неё квартиру на Патриарших прудах.
Однако об этом артистка очень скоро пожалела. Из-за разбирательств она долгое время не общалась с внуками. В итоге актриса пошла на примирение и купила внукам две квартиры, чтобы общаться с ними без ограничений.
"Я купила внукам две квартиры. Теперь я их вижу сколько хочу. И что эти квартиры в сравнении с тем, что я с ними вместе навсегда? Я была неправа. Ну, ты понимаешь, барахло эти квартиры. Я все равно в итоге заплатила в три раза больше. И чего я уперлась в эту гребаную квартиру? Нет, надо было довести, кучу денег на адвокатов, на это, на то. Скупой платит дважды", — пояснила Васильева.
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