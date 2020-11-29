Лебедев придумал логотип для Comedy Club за 30 млн долларов

Знаменитый дизайнер хорошо заработал на юмористическом шоу.

Резиденты юмористического клуба воспользовались тем, что их посетил талантливый творец, и заказали ему нарисовать новый логотип Comedy Club.

Артемий Лебедев с легкостью справился с заданием, через несколько секунд представив новую эмблему комедийного шоу.

Павел Воля и Гарик Харламов оценили гениальность задумки автора.

Лебедев изобразил две буквы С и нарисовал внутри них по одной точке. Зрители без труда разглядел в рисунке женскую грудь.

Зная солидные гонорары дизайнера, Харламов озвучил бюджет разработки логотипа.

"С нас, я так понимаю, 30 миллионов долларов?" — спросил юморист. "Конечно, счет вам пришлю", — невозмутимо подтвердил Лебедев.

Воля похвалил концептуальную задумку автора, отметив всё же, что цену придётся снизить, так как прайс шокирует Гарика. Воля заметил, что выпученные глаза Харламова стали напоминать новый логотип.