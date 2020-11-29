Знаменитый дизайнер хорошо заработал на юмористическом шоу.
Резиденты юмористического клуба воспользовались тем, что их посетил талантливый творец, и заказали ему нарисовать новый логотип Comedy Club.
Артемий Лебедев с легкостью справился с заданием, через несколько секунд представив новую эмблему комедийного шоу.
Павел Воля и Гарик Харламов оценили гениальность задумки автора.
Лебедев изобразил две буквы С и нарисовал внутри них по одной точке. Зрители без труда разглядел в рисунке женскую грудь.
Зная солидные гонорары дизайнера, Харламов озвучил бюджет разработки логотипа.
"С нас, я так понимаю, 30 миллионов долларов?" — спросил юморист.
"Конечно, счет вам пришлю", — невозмутимо подтвердил Лебедев.
Воля похвалил концептуальную задумку автора, отметив всё же, что цену придётся снизить, так как прайс шокирует Гарика. Воля заметил, что выпученные глаза Харламова стали напоминать новый логотип.
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