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Лебедев придумал логотип для Comedy Club за 30 млн долларов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитый дизайнер хорошо заработал на юмористическом шоу.

Лебедев придумал логотип для Comedy Club за 30 млн долларов

Резиденты юмористического клуба воспользовались тем, что их посетил талантливый творец, и заказали ему нарисовать новый логотип Comedy Club.

Артемий Лебедев с легкостью справился с заданием, через несколько секунд представив новую эмблему комедийного шоу.

Павел Воля и Гарик Харламов оценили гениальность задумки автора.

Лебедев изобразил две буквы С и нарисовал внутри них по одной точке. Зрители без труда разглядел в рисунке женскую грудь.

Зная солидные гонорары дизайнера, Харламов озвучил бюджет разработки логотипа.

"С нас, я так понимаю, 30 миллионов долларов?" — спросил юморист.

"Конечно, счет вам пришлю", — невозмутимо подтвердил Лебедев.

Воля похвалил концептуальную задумку автора, отметив всё же, что цену придётся снизить, так как прайс шокирует Гарика. Воля заметил, что выпученные глаза Харламова стали напоминать новый логотип.

 

Автор: Елена Былкина
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