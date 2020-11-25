Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный

Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.

Продюсер сериала "В клетке" рассказал журналистам издания Starhit, что в потасовке с актёром участвовал бизнесмен Владимир Семёнов. Он является владельцем калининградского клуба "Завод", в котором и произошёл инцидент.

О бизнесмене известно, что он ранее работал в полиции, затем возникли проблемы с законом, и он занялся бизнесом.

Популярное в Калининграде заведение последнее время обретает негативную славу. Как сообщает Starhit, его гости жалуются на грубость и плохое отношение персонала.

По поводу того, что именно не поделили Прилучный и Семёнов, строятся различные предположения. Есть информация о том, что актёр и бизнесмен устроили в клубе словесную перепалку, которая закончилась дракой.

По другим сведениям, Прилучный, у которого с предпринимателем до этого возник конфликт, заранее договорился о "стрелке" с Семёновым в его клубе.