Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.
Продюсер сериала "В клетке" рассказал журналистам издания Starhit, что в потасовке с актёром участвовал бизнесмен Владимир Семёнов. Он является владельцем калининградского клуба "Завод", в котором и произошёл инцидент.
О бизнесмене известно, что он ранее работал в полиции, затем возникли проблемы с законом, и он занялся бизнесом.
Популярное в Калининграде заведение последнее время обретает негативную славу. Как сообщает Starhit, его гости жалуются на грубость и плохое отношение персонала.
По поводу того, что именно не поделили Прилучный и Семёнов, строятся различные предположения. Есть информация о том, что актёр и бизнесмен устроили в клубе словесную перепалку, которая закончилась дракой.
По другим сведениям, Прилучный, у которого с предпринимателем до этого возник конфликт, заранее договорился о "стрелке" с Семёновым в его клубе.
"Написать в Instagram он мог одно, но по факту неизвестно, пойдёт ли он куда-то или нет. Мы не знаем, может, они договорились с тем человеком, с которым подрались. Почему вы думаете, что Прилучный будет кого-то обвинять? Может, он придёт и скажет, что упал или споткнулся", — сказала совладелица клуба по имени Виолетта по поводу инцидента журналистам "СтарХита".
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.