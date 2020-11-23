Павлу Прилучному сделают операцию

Павел Прилучный сейчас находится в московской больнице имени Пирогова. Ранее он был срочно госпитализирован после избиения. Существует и другая версия, что актёр якобы неудачно упал.

Однако сам Прилучный и его агент сообщали, что готовят заявление в полицию. Артист получил многочисленные травмы головы, в том числе перелом лицевой кости и черепа.

Врачи назначили на завтра операцию, чтобы вернуть на место скуловую кость, которая была смещена.