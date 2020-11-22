Сын Шаинского обещал привести в порядок могилу отца

Запущенный вид могилы Владимира Шаинского привлёк к семье выдающегося композитора внимание СМИ.

Младший сын музыканта Вячеслав объяснил, что слухи об огромном наследстве отца сильно преувеличены. Вячеслав рассказал, что почти всё, что нажил Шаинский, было истрачено на его дорогостоящее лечение в США.

При этом объявился ещё один наследник Шаинского — старший сын Иосиф. Он предъявил права на имущество отца.

Супруга Шаинского продала квартиру композитора в Москве, однако суд постановил, чтобы вдова отдала Иосифу часть суммы от продажи недвижимости.