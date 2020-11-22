Ольга Скабеева назвала Наташу Максимову мужчиной в платье

Убеждения поборников традиционной морали вступило в противоречие с мнением приверженцев западных ценностей.

Наташа Максимова, которая недавно стала героиней передачи Ксении Собчак на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", стала предметом споров на передаче, темой которой стали трансгендеры.

Близкая подруга Ренаты Литвиновой и Светланы Бондарчук Наталья Максимова привлекла внимание общественности, так как стала первой трансгендерной героиней на обложке российского глянца. Её снимок появился на обложке журнала Tatler весной 2020 года.

Её историю преподнесли в контексте обсуждения Гарри Стайлза — первого мужчину, одетого в платье, появившегося на обложке VOGUE.

В разгар жаркого спора телеведущая Ольга Скабеева бросила в адрес Максимовой обидную фразу, назвав Наташу мужчиной в платье.