Пригожин рассказал о доходах артистов в новогодние праздники

Продюсер не верит в то, что новогодние заработки могут прокормить артиста целый год

Иосиф Пригожин объяснил, что до пандемии бывали времена, когда Валерия давала до 370 концертов в год. Певице удавалось выступать на разных сценах до 70 раз в месяц. Сейчас почитают за счастье, если удаётся провести хотя бы 10 концертов в месяц.

Доходы от выступлений в течение года, по словам продюсера, несравнимы с тем, что артисту удаётся заработать в новогодние праздники.

Пригожин сказал, что Новый год привлекателен для артиста только тем, что в этот период проводится много мероприятий.