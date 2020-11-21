Продюсер не верит в то, что новогодние заработки могут прокормить артиста целый год
Иосиф Пригожин объяснил, что до пандемии бывали времена, когда Валерия давала до 370 концертов в год. Певице удавалось выступать на разных сценах до 70 раз в месяц. Сейчас почитают за счастье, если удаётся провести хотя бы 10 концертов в месяц.
Доходы от выступлений в течение года, по словам продюсера, несравнимы с тем, что артисту удаётся заработать в новогодние праздники.
Пригожин сказал, что Новый год привлекателен для артиста только тем, что в этот период проводится много мероприятий.
"У нас бывали месяца — июль или август — гораздо жирнее, чем декабрь. Поэтому это всё разговоры, декабрь все ждут с нетерпением. Просто конец года, люди ждут праздника уже, соответственно, в декабре бывает достаточно много мероприятий", — рассказал Пригожин на радиостанции "Говорит Москва".
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.