Колтовой разбился на "самодельном" самолёте

Следствие установило, что легкомоторный самолёт Cessna, на котором разбился Александр Колтовой, был самодельным.

Оказалось, что его собрали не на заводе, а вручную из оригинальных запчастей. Примечательно, что российское законодательство не запрещает этого.