Следствие установило, что легкомоторный самолёт Cessna, на котором разбился Александр Колтовой, был самодельным.
Оказалось, что его собрали не на заводе, а вручную из оригинальных запчастей. Примечательно, что российское законодательство не запрещает этого.
"Дело в том, что нигде в правилах специально не оговаривается, что самолёт нельзя собирать самостоятельно. Реестр для всех самолётов единый — и для коммерческой авиации, и для частной. Но никому же в голову не придёт собирать Боинг-737 или А-321, поэтому прямого запрета нет. И причин для отказа в выдаче сертификата лётной годности тоже нет", — сообщает источник РИА "ФАН".
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.