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Друг Корчевникова рассказал о здоровье ведущего

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Приятель одного из самых уважаемых ведущих российского телевидения считает, что слухи о тяжёлых проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова сильно преувеличены.

Друг Корчевникова рассказал о здоровье ведущего

Опухоль в мозге оказалась доброкачественной, однако её удаление спровоцировало некоторые нежелательные последствия.

"Было непросто услышать такой диагноз в самом расцвете сил, но Боря — человек сильный", — объяснил близкий товарищ Бориса Корчевникова.

Друг тележурналиста подтвердил, что Корчевников перенёс операцию на мозге, однако последствия хирургического вмешательства оказались не такими уж и тяжёлыми, как об этом говорят.

В СМИ пишут, что Борис оглох на одно ухо, однако, по словам людей, которые хорошо знают ведущего, это неправда.

Приятель ведущего сказал, что слух у Бориса есть, но он несколько ослаблен. Подобное отклонение, по словам друга Корчевникова, не мешает ему вести передачу "Судьба человека".

Находятся люди, которые после участия в передаче Корчевникова, негативно отзываются об общении с ведущим, говоря о его глухоте.

Подобные высказывания находят среди публики резкое осуждение. В адрес же Корчевникова пишут самые добрые слова поддержки.

Автор: Елена Былкина
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