Приятель одного из самых уважаемых ведущих российского телевидения считает, что слухи о тяжёлых проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова сильно преувеличены.
Опухоль в мозге оказалась доброкачественной, однако её удаление спровоцировало некоторые нежелательные последствия.
"Было непросто услышать такой диагноз в самом расцвете сил, но Боря — человек сильный", — объяснил близкий товарищ Бориса Корчевникова.
Друг тележурналиста подтвердил, что Корчевников перенёс операцию на мозге, однако последствия хирургического вмешательства оказались не такими уж и тяжёлыми, как об этом говорят.
В СМИ пишут, что Борис оглох на одно ухо, однако, по словам людей, которые хорошо знают ведущего, это неправда.
Приятель ведущего сказал, что слух у Бориса есть, но он несколько ослаблен. Подобное отклонение, по словам друга Корчевникова, не мешает ему вести передачу "Судьба человека".
Находятся люди, которые после участия в передаче Корчевникова, негативно отзываются об общении с ведущим, говоря о его глухоте.
Подобные высказывания находят среди публики резкое осуждение. В адрес же Корчевникова пишут самые добрые слова поддержки.
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