Умерший на 86 году жизни писатель-сатирик оставил солидное материальное наследство.
У Жванецкого была квартира площадью в 250 квадратных метров, в которой живёт сын писателя Дмитрий.
Стоимость данной жилплощади оценивается в 90 миллионов рублей. Загородный дом эксперты оценили в 50 миллионов рублей.
У Жванецкого также был дом с участком в Одессе. Сбережения Михаил Михайлович хранил в банках США.
Не упустили из виду и интеллектуальное наследие, которое распределяется среди наследников писателя.
Дети писателя Василия Шукшина, например, получают авторские выплаты в размере около 100 тысяч рублей в месяц.
В общей сложности, наследство писателя оценивается примерно в 200 млн рублей.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.