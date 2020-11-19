Эксперты посчитали многомиллионное наследство Жванецкого

Умерший на 86 году жизни писатель-сатирик оставил солидное материальное наследство.

У Жванецкого была квартира площадью в 250 квадратных метров, в которой живёт сын писателя Дмитрий.

Стоимость данной жилплощади оценивается в 90 миллионов рублей. Загородный дом эксперты оценили в 50 миллионов рублей.

У Жванецкого также был дом с участком в Одессе. Сбережения Михаил Михайлович хранил в банках США.

Не упустили из виду и интеллектуальное наследие, которое распределяется среди наследников писателя.

Дети писателя Василия Шукшина, например, получают авторские выплаты в размере около 100 тысяч рублей в месяц.

В общей сложности, наследство писателя оценивается примерно в 200 млн рублей.