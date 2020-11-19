Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Таяние ледников Гренландии ускоряется - предупреждают климатологи
В Польше жёстко разгоняют протестующих. За них вступился мэр Варшавы
Политики США: за 30 лет в Грузии не было ни одних "чистых" выборов
Украина снова пожаловалась на Россию в ООН из-за Крыма
Суд над Шамсутдиновым состоится: состав присяжных наконец утверждён
Из-за пандемии коронавируса банки резко снизили одобрение ипотеки
Швеция и США отбили условную атаку России
Шоу "Соловьёв.LIVE" ограничили на YouTube. Госдума готовит ответ
Сколько потеряют звёзды из-за отмены новогодних корпоративов?

Винокур в пандемию готов переквалифицироваться в сварщики и плотники

Юморист в вопросе о бедственном положении звёзд выбрал золотую середину.

Винокур в пандемию готов переквалифицироваться в сварщики и плотники

С одной стороны, Владимир Винокур поддержал Михаила Боярского, который призвал артистов быть мужиками и не раскисать.

Вслед за Михаилом Сергеевичем Владимир Натанович вспомнил, что когда-то владел рабочими профессиями. Если Боярский рассматривает возможность сесть за баранку автомобиля, чтобы заработать на хлеб насущный, то Винокур с гордостью говорит, что раньше был неплохим сварщиком и плотником.

"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…", — объяснил артист телеканалу "360".

С другой стороны, эстрадный артист почти в точности повторил сетования Елены Воробей, которая посчитала, что противоэпидемиологические ограничения лишены логики, так как люди по-прежнему ездят в общественном транспорте, поездах и летают на самолётах.

"Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", — размышляет Владимир Натанович.

Последние материалы
В Новосибирске воспитатель тушила спички о руки детей. Идёт проверка
Винокур в пандемию готов переквалифицироваться в сварщики и плотники
Таяние ледников Гренландии ускоряется - предупреждают климатологи
В Польше жёстко разгоняют протестующих. За них вступился мэр Варшавы
Политики США: за 30 лет в Грузии не было ни одних "чистых" выборов
Ирина Салтыкова отказалась от вредной привычки
Украина снова пожаловалась на Россию в ООН из-за Крыма
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Суд над Шамсутдиновым состоится: состав присяжных наконец утверждён
Из-за пандемии коронавируса банки резко снизили одобрение ипотеки
Популярное
Бывший СССР
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья

Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.

Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Подруга жены Дзюбы рассказала, что Кристина подаёт на развод
Российский шоу-бизнес
Подруга жены Дзюбы рассказала, что Кристина подаёт на развод
Бывший СССР
Как именно Путин намекнул на признание ЛДНР
Новости Симферополя
Юрист рассказал, чем опасен арест российских самолётов Украиной
Василий Амирджанов Российским артистам отказали в льготах на продукты Василий Амирджанов Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Реформы Конституции "под Верховного" заканчиваются печально
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Реформы Конституции "под Верховного" заканчиваются печально
Жирков провёл сотый матч за сборную России
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников