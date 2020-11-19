Винокур в пандемию готов переквалифицироваться в сварщики и плотники

Юморист в вопросе о бедственном положении звёзд выбрал золотую середину.

С одной стороны, Владимир Винокур поддержал Михаила Боярского, который призвал артистов быть мужиками и не раскисать.

Вслед за Михаилом Сергеевичем Владимир Натанович вспомнил, что когда-то владел рабочими профессиями. Если Боярский рассматривает возможность сесть за баранку автомобиля, чтобы заработать на хлеб насущный, то Винокур с гордостью говорит, что раньше был неплохим сварщиком и плотником.

"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…", — объяснил артист телеканалу "360".

С другой стороны, эстрадный артист почти в точности повторил сетования Елены Воробей, которая посчитала, что противоэпидемиологические ограничения лишены логики, так как люди по-прежнему ездят в общественном транспорте, поездах и летают на самолётах.