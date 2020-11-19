Юморист в вопросе о бедственном положении звёзд выбрал золотую середину.
С одной стороны, Владимир Винокур поддержал Михаила Боярского, который призвал артистов быть мужиками и не раскисать.
Вслед за Михаилом Сергеевичем Владимир Натанович вспомнил, что когда-то владел рабочими профессиями. Если Боярский рассматривает возможность сесть за баранку автомобиля, чтобы заработать на хлеб насущный, то Винокур с гордостью говорит, что раньше был неплохим сварщиком и плотником.
"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…", — объяснил артист телеканалу "360".
С другой стороны, эстрадный артист почти в точности повторил сетования Елены Воробей, которая посчитала, что противоэпидемиологические ограничения лишены логики, так как люди по-прежнему ездят в общественном транспорте, поездах и летают на самолётах.
"Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", — размышляет Владимир Натанович.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.