В Германии подошли к концу съёмки четвёртой части "Матрицы".
Чтобы обойти ограничения, связанные с пандемией COVID-19, вечеринку в честь окончания работы над фильмом выдали за съёмочный процесс.
По сообщению немецкого таблоида Bild, в празднике, посвященному успешному "кинофинишу" приняли участие около двухсот человек. При том, что в Берлине действует предписание не проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более пятидесяти человек.
Вечеринку объявили съёмкой массовой сцены. Участников праздника выдали за актёров массовки. Почётным гостем мероприятия стал Киану Ривз, который так же, как и двадцать лет назад, исполнил в культовом фильме главную роль.
Участники праздника предварительно сделали тесты на коронавирус. Гулянка началась вечером и продолжалась до раннего утра.
Министерство здравоохранения Германии планирует провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических предписаний.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.