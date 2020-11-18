Киану Ривз и братья Вачовски выдали массовый кутёж за съёмку "Матрицы"

В Германии подошли к концу съёмки четвёртой части "Матрицы".

Чтобы обойти ограничения, связанные с пандемией COVID-19, вечеринку в честь окончания работы над фильмом выдали за съёмочный процесс.

По сообщению немецкого таблоида Bild, в празднике, посвященному успешному "кинофинишу" приняли участие около двухсот человек. При том, что в Берлине действует предписание не проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более пятидесяти человек.

Вечеринку объявили съёмкой массовой сцены. Участников праздника выдали за актёров массовки. Почётным гостем мероприятия стал Киану Ривз, который так же, как и двадцать лет назад, исполнил в культовом фильме главную роль.

Участники праздника предварительно сделали тесты на коронавирус. Гулянка началась вечером и продолжалась до раннего утра.

Министерство здравоохранения Германии планирует провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических предписаний.