Моргенштерн купается в лучах славы и признания.
То ли противодействуя удушающей звёздной болезни, то ли всецело предавшись ей, Алишер Моргенштерн демонстрирует пренебрежительное отношение к почестям, которые на него льются как из рога изобилия.
22-летний исполнитель в своём посте в Instagram рассказывает о том, чего ему удалось добиться в своём юном возрасте. Он говорит о материальном благосостоянии, крутых тачках, популярности, внимании женщин и прочих благах мира сего.
При этом он брезгливо бросает статуэтку премии "GQ Человек года" на пол своего автомобиля, когда возвращается с церемонии награждения.
Не давая приятелю окончательно "зазвездиться", Тимати напоминает ему о другой награде, когда Моргенштерн получил титул "Женщина года" (по версии журнала Moda Topical).
"Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна", — написал под постом Моргенштерна Тимати.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.