Тимати подколол Моргенштерна, ставшего "Человеком года"

Моргенштерн купается в лучах славы и признания.

То ли противодействуя удушающей звёздной болезни, то ли всецело предавшись ей, Алишер Моргенштерн демонстрирует пренебрежительное отношение к почестям, которые на него льются как из рога изобилия.

22-летний исполнитель в своём посте в Instagram рассказывает о том, чего ему удалось добиться в своём юном возрасте. Он говорит о материальном благосостоянии, крутых тачках, популярности, внимании женщин и прочих благах мира сего.

При этом он брезгливо бросает статуэтку премии "GQ Человек года" на пол своего автомобиля, когда возвращается с церемонии награждения.

Не давая приятелю окончательно "зазвездиться", Тимати напоминает ему о другой награде, когда Моргенштерн получил титул "Женщина года" (по версии журнала Moda Topical).