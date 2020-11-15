Кончаловский не уверен, что его фильм поймёт жюри "Оскара"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" выдвинут на главную кинопремию мира "Оскар".

Фильм рассказывает о трагедии в Новочеркасске, где в 1962 году власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих.

Картину, в которой главную роль сыграла супруга режиссёра Юлия Высоцкая, номинировали на престижную кинопремию от России.

Андрей Кончаловский не особо надеется на победу, так как сомневается, что западный зритель сумеет понять и прочувствовать жизнь советских граждан полувековой давности.