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Кончаловский не уверен, что его фильм поймёт жюри "Оскара"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" выдвинут на главную кинопремию мира "Оскар".

Кончаловский не уверен, что его фильм поймёт жюри "Оскара"

Фильм рассказывает о трагедии в Новочеркасске, где в 1962 году власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих.

Картину, в которой главную роль сыграла супруга режиссёра Юлия Высоцкая, номинировали на престижную кинопремию от России.

Андрей Кончаловский не особо надеется на победу, так как сомневается, что западный зритель сумеет понять и прочувствовать жизнь советских граждан полувековой давности.

"Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня, оно значит, что мне удалось восстановить дух эпохи и главное — попытаться рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей: поколения наших родителей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну", — рассказал режиссёр РИА "Новости".

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