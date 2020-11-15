Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" выдвинут на главную кинопремию мира "Оскар".
Фильм рассказывает о трагедии в Новочеркасске, где в 1962 году власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих.
Картину, в которой главную роль сыграла супруга режиссёра Юлия Высоцкая, номинировали на престижную кинопремию от России.
Андрей Кончаловский не особо надеется на победу, так как сомневается, что западный зритель сумеет понять и прочувствовать жизнь советских граждан полувековой давности.
"Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня, оно значит, что мне удалось восстановить дух эпохи и главное — попытаться рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей: поколения наших родителей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну", — рассказал режиссёр РИА "Новости".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.