Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Армена Джигарханяна великим актёром и хорошим мастером своего дела.

Так градоначальник прокомментировал кончину артиста.

"Ушёл из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино — Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актёре навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников. Соболезную родным и близким Армена Борисовича и замечательному коллективу его театра", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".