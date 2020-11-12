Дана Борисова объявила, что не знает, кто биологический отец её дочери

Дана Борисова снова организовала скандал со своим участием. На этот раз ведущая объявила, что не уверена в том, кто является отцом её дочери.

Ранее Борисова объявила, что её 13-летнюю дочь Полину избил бывший супруг Максим Аксёнов.

По словам Даны, отец отстегал девочку ремнём, когда она пришла в гости к бабушке и дедушке со стороны отца. По мнению ведущей, такое поведение Аксёнова обусловлено тем, что бывшему мужу стало известно, что Полина не его родная дочь.

Дана Борисова рассказала, что в период, когда жила с Аксёновым, она встречалась с другим мужчиной по имени Александр Подлапушный.

"Потому что на самом деле я не знаю, чья она. У меня просто был одновременно роман с другим приятным мужчиной. А с Максом жить было очень тяжело. Он меня избивал", — рассказала Борисова в программе "На самом деле".

ДНК-тест, однако, показал, что Подлапушный не является отцом Полины.

Экс-супруг ведущей объяснил, что Борисова зарабатывает с помощью публичных скандалов.

"Если верите Дане, то продолжайте верить. Она на мне деньги зарабатывает. И втягивает ребенка в свои бредни", — высказал свою точку зрения Аксёнов.

Дочка Даны Борисовой Полина рассказала, что её мама взяла фото с синяками из интернета.