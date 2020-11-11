Лоза рассказал, что на "Голубой огонёк" пускают лишь избранных

Музыкант рассказал, что на главное новогоднее шоу страны попасть не так просто.

По словам Юрия Эдуардовича, право на участие в "Голубом огоньке" артистам раздают таинственные личности, называть имена которых ему запретили.

По мнению Лозы, жёсткий отбор за право поздравить россиян с Новым годом проходят только те, кто входит в привилегированный клан.

"Например, хозяева конкурса "Евровидение" решают, кто должен представлять Россию на соревновании. То же самое и с "Голубым огоньком", — объяснил композитор изданию "НьюИнформ".

Юрий Лоза признался, что он ни разу не получал приглашение стать участником рейтинговой программы.

Такое любопытство СМИ к теме "Голубого огонька" продиктовано информацией о том, что Пугачёва попросила Игоря Крутого не пускать на новогоднее шоу канала "Россия 1" Ольгу Бузову.

Ранее "Правда.Ру" писала о конфликте Бузовой и Пугачёвой.