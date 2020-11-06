Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.
Пугачёва сказала, что молодые певцы и певицы не могут попасть в ноты, поэтому поют только под фонограмму.
Ольга Бузова почем-то узнала в описании Примадонны себя.
Ведущая "Дома-2" указала Пугачёвой на её дочь Кристину Орбакайте, которая, по словам Бузовой, тоже поёт под фонограмму. Ольга даже затронула в своей критике супруга Примадонны Максима Галкина.
Королева Инстаграма прошлась по всей родне самой титулованной певицы российской эстрады.
В конфликт вмешался Киркоров, который посоветовал Бузовой прекратить конфликт, так как, по мнению Филиппа, Бузовой есть чему поучиться у Аллы Борисовны.
Вмешали в разногласия и композитора Игоря Крутого, к которому Пугачёва обратилась с требованием закрыть путь Бузовой на федеральный канал, где скоро состоятся съёмки "Новогоднего огонька".
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".