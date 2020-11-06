Пугачёва запретила пускать Бузову на съемки "Новогоднего огонька"

Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.

Пугачёва сказала, что молодые певцы и певицы не могут попасть в ноты, поэтому поют только под фонограмму.

Ольга Бузова почем-то узнала в описании Примадонны себя.

Ведущая "Дома-2" указала Пугачёвой на её дочь Кристину Орбакайте, которая, по словам Бузовой, тоже поёт под фонограмму. Ольга даже затронула в своей критике супруга Примадонны Максима Галкина.

Королева Инстаграма прошлась по всей родне самой титулованной певицы российской эстрады.

В конфликт вмешался Киркоров, который посоветовал Бузовой прекратить конфликт, так как, по мнению Филиппа, Бузовой есть чему поучиться у Аллы Борисовны.

Вмешали в разногласия и композитора Игоря Крутого, к которому Пугачёва обратилась с требованием закрыть путь Бузовой на федеральный канал, где скоро состоятся съёмки "Новогоднего огонька".



