"Наш день". Бузова интригует публику возможной помолвкой

Отношения Бузовой и Манукяна снова встали на романтические рельсы.

Поклонники инстадивы заговорили об охлаждения в отношениях Бузовой и Манукяна. Ольга не одобрила ранее, что Дава делал в своём Instagram намёки на их тайное свидание, на котором якобы произошло что-то важное.

Последние посты Ольги объясняют, что между влюблёнными страсть разгорелась с новой силой.

Бузова заинтриговала публику, акцентировав внимание на кольце с большим бриллиантом, которое красовалось на её безымянном пальце во время романтического свидания с Давой.

Подарок в виде кольца, которое подписчики Бузовой восприняли как помолвочное, вероятно, дело рук Манукяна. По крайней мере так хотят думать настроенные на романтический лад поклонники Бузовой.

Бузова не осталась в долгу и устроила своему бойфренду сюрприз.

Она привела Даву в ресторан на самой высокой точке — Radisson. Свидание было устроено по всем правилам. Пару сопровождали музыканты, а стол был изысканно сервирован.