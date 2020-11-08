Отношения Бузовой и Манукяна снова встали на романтические рельсы.
Поклонники инстадивы заговорили об охлаждения в отношениях Бузовой и Манукяна. Ольга не одобрила ранее, что Дава делал в своём Instagram намёки на их тайное свидание, на котором якобы произошло что-то важное.
Последние посты Ольги объясняют, что между влюблёнными страсть разгорелась с новой силой.
Бузова заинтриговала публику, акцентировав внимание на кольце с большим бриллиантом, которое красовалось на её безымянном пальце во время романтического свидания с Давой.
Подарок в виде кольца, которое подписчики Бузовой восприняли как помолвочное, вероятно, дело рук Манукяна. По крайней мере так хотят думать настроенные на романтический лад поклонники Бузовой.
Бузова не осталась в долгу и устроила своему бойфренду сюрприз.
Она привела Даву в ресторан на самой высокой точке — Radisson. Свидание было устроено по всем правилам. Пару сопровождали музыканты, а стол был изысканно сервирован.
"Миром правит любовь", — написала в своём микроблоге Бузова.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.