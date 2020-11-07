Кому достанется имущество Михаила Жванецкого?

Писатель оставил после себя не только свои сатирические шедевры. Жванецкий скопил солидное состояние.

Известно о московской квартире, в которой живёт сын Дмитрий, подмосковном доме, где писатель до последнего момента жил с супругой. В собственности писателя числится также дом в Одессе. Только стоимость данной недвижимости оценивается в сумму около 100 млн. рублей.

Нередко после смерти именитых людей начинается борьба за наследство. Вероятность, что имущество сатирика станет предметом конфликта его наследников, существует. Ситуацию осложняет то, что у Михаила Михайловича пять детей, из которых только один родился в официальном браке.

Бесспорно, что право наследовать имущество Жванецкого в первую очередь принадлежит супруге Наталье, с которой писатель прожил почти 30 лет (в официальном браке — последние 10 лет). Сын Дмитрий также имеет большие шансы получить солидную долю имущества отца, так как он является единственным отпрыском сатирика, который носит его фамилию.

До того, как Михаил Михайлович познакомился со своей супругой Натальей, он дважды состоял в гражданском браке. От этих отношений у него есть сын Максим и дочь Елизавета. Двое детей (дочь Ольга и сын Андрей) родились у Жванецкого после недолгих романов.

Сын Андрей Рывкин унаследовал пока только писательский талант знаменитого отца. Сценарист известен как соавтор к фильмам "Лондонград" и "Духless 2". Рывкин объяснял ранее, что участие в его судьбе Жванецкий принимал только материально. Знаменитый отец периодически помогал ему деньгами.

Все споры о наследстве могут быть пресечены в том случае, если сатирик оставил завещание. Об этом факте пока не сообщается.