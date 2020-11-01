Автора "Лиги справедливости" затравили борцы с расизмом

Незначительный рабочий момент в процессе монтажа картины повлёк за собой неожиданные последствия.

Джосс Уидон навлёк на себя гнев борцов с расовой дискриминацией, так как по словам коллег, попросил изменить оттенок кожи одного из актёров на этапе редактирования отснятых материалов.

Этого эпизода оказалось достаточно для того, чтобы обвинить режиссера в расизме.

Уидону пришлось оправдываться. Он рассказал, что за цвета итоговой версии фильма отвечал старший колорист.

Трудности, по словам режиссера, возникли, так как два оператора пользовались разными носителями: один снимал на плёнку, другой на цифру.

Автор кинокомикса "Лига справедливости" уверяет, что кто-то неверно истолковал его просьбу.