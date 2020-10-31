Воля посмеялся над попытками Киркорова стать тиктокером

Павел Воля в своём новом выступлении отругал состоявшихся звёзд за то, что те стремятся засветиться с молодыми.

Комик высмеял попытки Киркорова и Баскова привлекать к себе молодую аудиторию с помощью совместных выступлений с кумирами молодёжи.

Воля считает, что это выглядит странно, когда состоявшийся артист снимает видео на TikTok.

Юморист обвинил молодящихся "бизонов" отечественного шоу-бизнеса в том, что они пользуются чужой славой.

"Вот появился модный тиктокер Даня Милохин. Такой милый мальчик. И тут же на него накинулись: Басков записал трек, Джиган, Тимати. Даня, беги. Басков тебя высушит и выпьет", — говорит Воля по поводу желания звёзд оторвать свой кусок пирога от хайпа, который накрыл молодого исполнителя.

Интернет-пользователи не совсем согласились с Волей. Они уверены, что такое сотрудничество взаимовыгодно. Молодежь тоже получает свои бонусы от совместных выступлений со звёздами, которые твёрдо стоят на своих позициях в шоу-бизнесе.