Градский уверен, что СМИ обеспечили Ефремову половину срока

Музыкант высказал мнение, что против Ефремова сыграла его известность.

Если бы на месте артиста оказался бы рядовой человек, то, возможно, наказание было бы менее строгим.

Народный артист назвал судебное разбирательство по делу Ефремова "отвратительным спектаклем с участием СМИ".

Резонанс, который старательно подогревали журналисты, по мнению Градского, только усугубил дело.

Кроме того, певец отметил, что актёру нужно было сразу признать вину и покаяться в содеянном.

Композитор также отметил, что жалеет Ефремова, который погубил этот отрезок своей жизни. Жить с осознанием, что убил человека будет, по мнению музыканта, актёру непросто.