Тимати уверен, что лейбл Black Star ждёт провал

Тимур Юнусов опубликовал пост в Instagram, где рассказал о своих успехах после того, как покинул лейбл Black Star.

За очень короткий промежуток времени рэпер успел записать три трека с популярными исполнителями: Моргенштерном, Джиганом и Егором Кридом.

"Живи воспоминаниями. Это единственное, что тебе остается сейчас. Ты скоро поймешь, что именно Тимурчик накачивал этот шарик гелием, и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу. Я, я, я! Вот — ты, а вот — результаты в сухом остатке. Я знаю, это болезненно, но признать придётся: "Тимати стал делать лучше", — написал Тимати.

Эта публикация была посвящена его бывшему компаньону Павлу Курьянову.