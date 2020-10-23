Журналисты не увидели на траурной церемонии бывшую супругу Фёдора Бондарчука.
Похороны актрисы и матери Фёдора Бондарчука собрали немало народу. Проститься с Ириной Скобцевой пришли её родственники, коллеги и почитатели таланта актрисы.
Интернет-пользователи предположили, что Светлана Бондарчук не нашла уместным появляться там, где будет новая пассия покинувшего её супруга — Паулина Андреева.
Светлана хоть и воздержалась от посещения похорон, но в своём Instagram-аккаунте написала тёплые слова в адрес свекрови. Модель выложила совместное фото с матерью своего бывшего мужа.
"Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда", — написала Светлана в своём прощальном посте.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.