Светлана Бондарчук не пришла на похороны свекрови

Журналисты не увидели на траурной церемонии бывшую супругу Фёдора Бондарчука.

Похороны актрисы и матери Фёдора Бондарчука собрали немало народу. Проститься с Ириной Скобцевой пришли её родственники, коллеги и почитатели таланта актрисы.

Интернет-пользователи предположили, что Светлана Бондарчук не нашла уместным появляться там, где будет новая пассия покинувшего её супруга — Паулина Андреева.

Светлана хоть и воздержалась от посещения похорон, но в своём Instagram-аккаунте написала тёплые слова в адрес свекрови. Модель выложила совместное фото с матерью своего бывшего мужа.