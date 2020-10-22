Степан Меньщиков заподозрил жену в неверности

Звезда "Дома-2" вновь усомнился в своем отцовстве.

Ранее его обманула первая жена Евгения Шамаева.

На этот раз жертвой его недоверия стала вторая супруга Ангелина Монах, родившая ему полтора месяца назад дочку.

Звезда "Дома-2" заподозрил, что ребенок не его в эфире программы "На самом деле". В качестве доказательств он предъявил то, что дочка Степания родилась раньше срока, а сама Ангелина забеременела от него на первом свидании.

Семейную драму усугубили свидетельские показания дочери супруги и бывшего любовника Монах.

Однако, все сомнения развеял тест ДНК, он подтвердил верность супруги недоверчивого шоу-мена.