Звезда "Дома-2" вновь усомнился в своем отцовстве.
Ранее его обманула первая жена Евгения Шамаева.
На этот раз жертвой его недоверия стала вторая супруга Ангелина Монах, родившая ему полтора месяца назад дочку.
Звезда "Дома-2" заподозрил, что ребенок не его в эфире программы "На самом деле". В качестве доказательств он предъявил то, что дочка Степания родилась раньше срока, а сама Ангелина забеременела от него на первом свидании.
Семейную драму усугубили свидетельские показания дочери супруги и бывшего любовника Монах.
Однако, все сомнения развеял тест ДНК, он подтвердил верность супруги недоверчивого шоу-мена.
"Геля, прости меня, родненькая! Пожалуйста, прости!" — признал свою вину Степан.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.