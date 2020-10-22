Гарик Харламов скрывает от дочери развод с Асмус

Резидент Comedy Club объяснил, почему расстался с женой

Расставание Гарика Харламова и Кристины Асмус стало для поклонников звёздной пары полной неожиданностью. Бывшие супруги не стали выяснять отношений на публике.

Тишина, сопровождающая развод работников шоу-бизнеса, заставила общественность делать разные предположения. Одной из самых популярных версий была измена. В неверности обвиняли как Гарика, так и Кристину.

Наконец, резидент Comedy Club объяснил, что заставило его покинуть свою очаровательную супругу.

Харламов рассказал, что отношения с супругой давно дали трещину. Он уверил, что на развод его толкнули довольно тривиальные причины. В советское время это называли "не сошлись характером".

По словам юмориста, в какой-то момент ему стало не о чем разговаривать с женой. Общие темы для бесед иссякли, как и былая страсть.

Харламов признался, что фактически семья развалилась задолго до того, как разрыв стал достоянием общественности.

Комик объяснил, что от окончательного расставания его удерживала только дочка. Гарик не хотел повторять поступок своего отца, который ушёл из семьи, когда ему было девять лет.

Несовпадение интересов и разные взгляды на жизнь всё же заставили юмориста сделать решительный шаг.

Харламов объяснил, что они с Асмус пока скрывают от дочери своё расставание.