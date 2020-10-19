Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь

После родов Анна Старшенбаум была очень недовольна тем, как изменилась её грудь. Поэтому актриса решилась на хирургическое вмешательство.

Всё начиналось с того, что ей должны были сделать обычную подтяжку, однако что-то пошло не так.

"В прошлом году я решилась на кардинальный шаг — подтяжку. Но, к великому сожалению, попала в руки к "не тому врачу" и под лозунгом "ну без имплантатов тут никак" было принято решение сделать подтяжку с "небольшими" имплантатами, которые в процессе операции решили заменить на достаточно увесистые, не посоветовавшись со мной", — рассказала артистка.

Весь год Старшенбаум чувствовала себя очень плохо из-за имплантатов и наконец-то решилась на повторную операцию. Сейчас актриса довольна, поскольку вернула свою грудь.