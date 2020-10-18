Владелец VIP-агентства сказал, что подарил Павлу Воле девушку

Руководитель агентства VIP-знакомств Петр Листерман, который утверждает, что продаёт не девушек, а знакомства с ними, заявил, что раньше имел какие-то дела с Павлом Волей.

Он заявил, что ему приходилось раньше работать с Волей, поэтому он в курсе его предпочтений.

В качестве подарка, по словам Листермана, он свёл Павла с одной из девушек, предоставляющей эскорт-услуги.

16-летняя Даша, которая, по уверению руководителей VIP-агентства провела с Павлом Волей вечер, сфотографировала комика за столом, когда он изрядно подвыпил.

Поклонники звёздной пары, однако, мало поверили в слова человека, предоставляющего сомнительные услуги населению.

Лучшим доказательством того, что Воля остался верен несравненной Ляйсан Утяшевой, стало то, что Павел подарил супруге огромный букет цветов, после того как посмотрел её выступление на танцевальном шоу BOLERO.

О том, что супруги сохраняют прежние отношения свидетельствуют и особенные шутки, характерные для известной четы.

Павел, увидев Ляйсан в латексе, назвал её "женщиной-клеёнкой". Супруга не осталась в долгу и нарекла Волю "мужчиной-водолазкой".