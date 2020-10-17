Дженсен Эклз призвал всех голосовать

Звезда "Сверхъестественного" пошел по стопам принца Гарри и Меган Маркл, призывая американцев идти на выборы президента США.

Актёр выложил своё фото в медицинской маске с надписью: "Я голосую".

"Сделал и готово. Выходите, ребята, и сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. Только ты можешь это сделать", — пояснил свой пост в Instagram Дженсен Эклз.

Это уже не первое обращение зарубежных звёзд к потенциальным избирателям. Видимо, общественность скептически относится к грядущей избирательной кампании. Мнения подписчиков актёра разделились.

Некоторые из них спрашивали, поддерживает ли Дженсен Дональда Трампа, другие просили не голосовать за него. Мы можем только предполагать, кого поддержит Дин Винчестер, пока это так и остаётся загадкой.