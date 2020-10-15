Иосиф Пригожин рассказал всё, что думает о Николае Баскове

Продюсер Иосиф Пригожин в день рождения Николая Баскова рассказал о характере своего соратника по шоу-бизнесу.

Пригожин поведал, что Баскову чужды такие негативные проявления характера, как зависть и злоба. Николай, по словам продюсера, в конфликтах выступает в роли миротворца.

"Уникальность Коли Баскова в его дружелюбии. Он миротворец. Никогда не лезет в плохие истории, со всеми старается быть в хороших отношениях. Это добрый, позитивный, веселый и незлопамятный человек", — отметил Пригожин.

Иосиф Пригожин благодарен Баскову за то, что он не давал ему начинать конфликты с теми людьми, от которых, по словам продюсера, исходит фальшь.

Коллега по творческому цеху сказал в адрес Николая Баскова много добрых слов, отметив, что у Баскова есть душа и сердце.