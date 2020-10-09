Зачем Пенелопа Крус сфотографировалась с флагом Армении?

Армяне и азербайджанцы потребовали Пенелопу Круус определиться, кого она поддерживает в войне.

Поводом для претензий к голливудской звезде стала её публикация в Instagram.

Постер к новому фильму Пенелопы Круус представители враждующих стран приняли за попытку поддержать в войне Армению. Дело в том, что за спиной у Пенелопы азербайджанцы разглядели флаг армянского государства.

На самом деле за армянский флаг приняли флаг Колумбии. Сбило с толку жителей стран, втянутых в военный конфликт, то, что флаги Армении и Колумбии очень похожи.

Триколор из красного, синего и желтых цветов был изображен вертикально, поэтому произошла путаница с последовательностью цветов.

Под постом Крус разгорелись споры армян и азербайджанцев, которые поспешили поместить в комментарии флаг своей страны.

Инцидент уже стал поводом для создания интернет-мемов.